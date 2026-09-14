W Gorzowie trwają remonty miejskich budynków w ramach projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Prace mają poprawić efektywność energetyczną budynków, a tym samym ograniczyć koszty ich ogrzewania i zużycia energii.

W ramach inwestycji prowadzone są m.in. prace związane z ociepleniem budynków, modernizacją instalacji oraz poprawą ich standardu energetycznego.

Mówi Iwona Trzaskowska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w którym od kilku tygodni trwają prace remontowe:

Jak prace remontowe wpływają na działalność szkoły w czasie roku szkolnego?

W ramach projektu termomodernizacyjnego wyremontowanych i docieplonych zostanie 15 budynków w Gorzowie, w tym kilka przedszkoli, dwa budynki magistratu oraz pięć szkół podstawowych.