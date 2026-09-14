W Gorzowie trwają remonty miejskich budynków w ramach projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Prace mają poprawić efektywność energetyczną budynków, a tym samym ograniczyć koszty ich ogrzewania i zużycia energii.
W ramach inwestycji prowadzone są m.in. prace związane z ociepleniem budynków, modernizacją instalacji oraz poprawą ich standardu energetycznego.
Mówi Iwona Trzaskowska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w którym od kilku tygodni trwają prace remontowe:
Jak prace remontowe wpływają na działalność szkoły w czasie roku szkolnego?
W ramach projektu termomodernizacyjnego wyremontowanych i docieplonych zostanie 15 budynków w Gorzowie, w tym kilka przedszkoli, dwa budynki magistratu oraz pięć szkół podstawowych.
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