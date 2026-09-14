18 września rozpocznie się trzydniowe święto Żagania. Po raz 30 miasto będzie się bawić podczas Jarmarku Świętego Michała. Organizatorzy przygotowali program pełen atrakcji. Na scenie wystąpi kilka gwiazd.

W przestrzeni miejskiej staną stoiska z rękodziełem i lokalną kuchnią. Jak mówi dyrektorka Żagańskiego Pałacu Kultury Karolina Gałązka świętowanie rozpocznie przemarsz barwnego korowodu ulicami miasta. – Ruszymy z ulicy Skarbowej i dotrzemy w rejon podzamcza – dodaje szefowa pałacu:

Cały harmonogram Jarmarku Świętego Michała dostępny jest na stronach internetowych miejskich instytucji.