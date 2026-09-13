Rozpoczęło się referendum w sprawie odwołania wójta Łagowa. W całej gminie jest 6 komisji, w których można oddać głos. Lokale będą czynne do godziny 21.

Do głosowania uprawnionych jest 3877 osób. Aby wynik był wiążący w referendum musi wziąć udział co najmniej 1319 mieszkańców gminy.

Przypomnijmy, że w tej kadencji lokalne referenda odwoławcze kończyły się fiaskiem z uwagi na zbyt niską frekwencję. Nie udało się odwołać: rady miasta w Gozdnicy, burmistrzów Witnicy, Kożuchowa czy Jasienia oraz wójta Krzeszyc.