Pół miliona złotych, to koszt podłączenia do kanalizacji budynku szkoły w Przewozie. Z inwestycji skorzysta także kilka domów położonych przy ulicy Pocztowej. Zadanie sfinansowane jest z pieniędzy z gminnej kasy.

To kolejna lokalizacja w miejscowości, która wpięta jest do sieci. Jak zaznacza wójt Ewelina Rzepka zabezpieczona na pokrycie prac kwota pochodzi ze zwrotu podatku, który otrzymał samorząd. – Do końca miesiąca w Dąbrowie Łużyckiej powstanie także teren rekreacyjny dla mieszkańców – dodaje włodarz gminy:

Plac zabaw i pozostała instalacja w tym miejscu współfinansowane są z programu „Lider”.