Będzie nowy most przez Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315. ZDW zdecydował, że korzystniej będzie wybudować nową przeprawę niż remontować ponad stuletnią konstrukcję. Most w Nowej Soli nie spełnia standardów, jest obciążony i po przejściach powodziowych.

Z takiej decyzji zarządu dróg cieszy się starosta nowosolski Mariusz Stokłosa:

51 milionów złotych będzie kosztowało zaprojektowanie, a później budowa nowego mostu na Odrze w Nowej Soli. 95 procent środków na inwestycję ma pochodzić z funduszy unijnych.