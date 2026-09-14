Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów okazały się najlepsze w tradycyjnym przedsezonownym turnieju Wrocławskiej Iglicy.

W półfinale gorzowianki pokonały Wisłę Kraków 91:87 a w finale gospodynie czyli Ślęzę Wrocław 74:62. Gorzowska drużyna po raz pierwszy wystąpiła w pełnym składzie, już z trenującą od minionego poniedziałku Białorusinką Kseniją Małaszką. Występ we Wrocławiu ocenia rozgrywająca KSSSE Enei AJP Wiktoria Kuczyńska:

Przed gorzowiankami jeszcze jeden przedsezonowy turniej w czeskim Trutnowie. Rozgrywki ligowe ruszają za niespełna 2 tygodnie: 27 września KSSSE Enea AJP zagra na wyjeździe z beniaminkiem Basket Ligi Kobiet, Widzewem Łódź.