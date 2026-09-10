Gorzowska akademia dopina rekrutację na kierunek prawo. Tymczasem goszczący dziś w Gorzowie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, mówił o zmianach, które mogą zatrzymać w mieście młodych prawników.

– To oferta dla studentów czwartego i piątego roku studiów prawniczych – mówi minister Żurek:

Kolejna z wiadomości to utworzenie filii Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Poznaniu. Jeszcze do końca ubiegłego roku osoby, chcące studiować w tej szkole musiały dojeżdżać do Krajowa. W tym roku powstała filia w Gdańsku, a teraz powstaje w Poznaniu:

Dla naszych studentów to dwie bardzo dobre informacje – mówi posłanka Krystyna Sibińska:

Nabór do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jeszcze trwa. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

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