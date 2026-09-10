Gorzowska akademia dopina rekrutację na kierunek prawo. Tymczasem goszczący dziś w Gorzowie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, mówił o zmianach, które mogą zatrzymać w mieście młodych prawników.
– To oferta dla studentów czwartego i piątego roku studiów prawniczych – mówi minister Żurek:
Kolejna z wiadomości to utworzenie filii Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Poznaniu. Jeszcze do końca ubiegłego roku osoby, chcące studiować w tej szkole musiały dojeżdżać do Krajowa. W tym roku powstała filia w Gdańsku, a teraz powstaje w Poznaniu:
Dla naszych studentów to dwie bardzo dobre informacje – mówi posłanka Krystyna Sibińska:
Nabór do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jeszcze trwa. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Czytaj także:
Minister sprawiedliwości o Zondacrypto
Waldemar Żurek potwierdza, że śledztwo ws. Zondacrypto ma rozwojowy charakter i pojawiają się w nim kolejni podejrzani. Minister sprawiedliwości był dziś w Gorzowie. Minister Żurek apeluje, by dać spokojnie popracować...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Seniorzy pod parasolem ochronnym. Nie daj się nabić w butelkę
Wyjaśniając cel realizowanego przez jego resort programu „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w Grzowie Wlkp, że mnisterstwo stara się, żeby w każdym miejscu w...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Co można jeszcze studiować w AJP?
Akademia w Gorzowie nadal prowadzi rekrutację na studia. Nie oznacza to jednak, że na wszystkie kierunki. Miejsc nie ma już prawie na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Na pielęgniarstwie, chętnych...Czytaj więcejDetails