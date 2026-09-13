Żużlowcy Gezet Stali Gorzów Wlkp. zrobili pierwszy krok w walce o utrzymanie się w PGE Ekstralidze pokonując w Częstochowie Krono-Plast Włókniarza 47:43.

Zwycięstwo mogłoby, a w zasadzie nawet powinno być wyższe, bo już po 7 wyścigach zespół menagera Piotra Palucha prowadził już różnicą 10 punktów, jednak kilka błędów sprawiło, że gorzowianie nie powiększyli tej przewagi, a w biegach nominowanych pozwolili rywalom na zniwelowanie części strat.

O swoich błędach mówił zdobywca 7 punktów Oskar Paluch.

Z mieszanymi uczuciami kończył mecz Igor Kordun.

Na częstochowskim torze dobrze sobie radził Adam Bednar, choć przyznaje, że nadal dokucza mu niezaleczona kontuzja barku.

W zespole Włókniarza nadspodziewanie dobrze radził sobie zdobywca 8 punktów + 1 bonusa Sebastian Szostak.