To było udane Winobranie – tak winiarze ocenili zakończone właśnie Dni Zielonej Góry. Na deptaku stanęły 44 domki dla winiarzy, a razem z produktami regionalnymi było ich 52.
Rozwiązanie się sprawdziło – mówiła dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra Katarzyna Reda z winnicy Julia:
Winiarze przyjmowali gości nie tylko w miasteczku winiarskim oraz na winnicach. – Opowiadaliśmy o uprawie winorośli i nie tylko, a turyści mieli wiele pytań – dodawała Katarzyna Reda:
Katarzyna Reda była gościem Rozmowy o 9.00. Winobranie w przyszłym roku odbędzie się w terminie 3-11 września 2027.
Wysłuchaj całej rozmowy: Katarzyna Reda, winnica Julia
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