To było udane Winobranie – tak winiarze ocenili zakończone właśnie Dni Zielonej Góry. Na deptaku stanęły 44 domki dla winiarzy, a razem z produktami regionalnymi było ich 52.

Rozwiązanie się sprawdziło – mówiła dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra Katarzyna Reda z winnicy Julia:

Winiarze przyjmowali gości nie tylko w miasteczku winiarskim oraz na winnicach. – Opowiadaliśmy o uprawie winorośli i nie tylko, a turyści mieli wiele pytań – dodawała Katarzyna Reda:

Katarzyna Reda była gościem Rozmowy o 9.00. Winobranie w przyszłym roku odbędzie się w terminie 3-11 września 2027.

Wysłuchaj całej rozmowy: Katarzyna Reda, winnica Julia