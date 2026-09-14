Zmiana wiceprezydenta w Zielonej Górze. Jarosław Flakowski zrezygnował ze swojej funkcji. Podczas konferencji prasowej poinformowano, że jego miejsce zajmie Tomasz Winiecki, dotychczasowy prezes Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto.

Jarosław Flakowski pełnił funkcję wiceprezydenta od maja 2024 roku.

– To moja osobista decyzja. Chcę skoncentrować się na zdrowiu i rodzinie – podkreśla Jarosław Flakowski:

Zdaniem Marcina Pabierowskiego, prezydenta Zielonej Góry, Tomasz Winiecki jest dobrze przygotowany do objęcia nowej funkcji:

– Zmiany przebiegły w sposób naturalny. Rozstajemy się w przyjaznej atmosferze – zaznacza Marcin Pabierowski:

– To zaszczyt, że mogę pracować dla swojego miasta. Przed nami wiele wspólnych wyzwań – mówi Tomasz Winiecki, nowy wiceprezydent Zielonej Góry:

Jak podkreślano na konferencji prasowej, Jarosław Flakowski nadal będzie współpracował z miastem w zakresie polityki bezpieczeństwa.