Na ścianie I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie pojawił się wyjątkowy mural, który łączy nowoczesną sztukę z ważnym przekazem społecznym. Dzieło stanowi zwieńczenie Dni UNESCO w tej szkole.
Mural projektowali między innymi uczniowie z Puszkina oraz z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych z Gorzowa. Te wspólne działanie szkół dało świetny efekt – twierdzi dyrektor I LO, Mariusz Mężyński.
Ze współpracy uczniów z dwóch szkól zadowolony jest również jeden z realizatorów szkolnego projektu Damian Szmytkiewicz, uczeń drugiej klasy.
Pieniądze na stworzenie EKOmuralu w I LO wyłożyła jedna z gorzowskich firm chemicznych.
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