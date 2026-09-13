Piłkarze Stilonu Gorzów przegrali na wyjeździe z Karkonoszami Jelenia Góra 2:4 w meczu kończącym 8. kolejkę 3 grupy III ligi.

Mecz zaczął się dla Stilonu znakomicie bo już w 7. minucie gola strzelił Wojciech Pielak. Do przerwy jednak prowadzili gospodarze bowiem w 29. i 44. minucie trafił Przemysław Zdybowicz. W 61. na 3:1 podwyższył wynik Jakub Piątek, ale 20 minut później nadzieje gorzowianom przywrócił kontaktowym golem Mateusz Walczak. Ostatecznie w doliczonym czasie gry wynik na 4:2 ustalił Piątek. Mecz ocenia trener Stilonu, Karol Gliwiński: