Fundacja Centrum Rodziny chce rozbudować swoją placówkę. Aby rozpocząć inwestycje, oczekuje przejęcia od miasta gruntu przy ul. Langiewicza.

Sprawa od kilku miesięcy jest rozpatrywana przez Komisję Gospodarki oraz Komisję do spraw Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w magistracie.

– Jesteśmy rozgoryczeni zaistniałą sytuacją. Oczekujemy konkretniejszych rozmów – przyznaje Joanna Habura, prezes fundacji:

– Spełniliśmy wszystkie dotychczasowe deklaracje – zaznacza Joanna Habura:

Justyna Matyja, pełnomocnik prezydenta ds. kontaktów z mediami informuje, że temat został już skierowany do rady miasta:

– Fundacja musiała przejść ogólnie obowiązującą procedurę administracyjną – dodaje Justyna Matyja:

Karolina Makowska, wolontariusza w fundacji podkreśla, że wiele planów nie może być aktualnie realizowanych:

Fundacja Centrum Rodziny działa od 15 lat. Jej siedziba od 2025 roku znajduje się przy ul. Langiewicza.