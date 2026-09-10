Gorzowscy motorniczowie przygotowują się do udziału w Europejskich Mistrzostwach Motorniczych. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 19 września w Warszawie.
Łącznie wystartuje tam 26 drużyn z Europy, ale będzie także reprezentacja Australii. – Gorzowska drużyna z pewnością będzie walczyć, zwłaszcza, że to zwycięscy etapu krajowego. Mówi rzecznik prasowy MZK Marcin Pejski:
Przygotowania do mistrzostw, rozpoczęliśmy już kilka tygodni temu – mówi Grzegorz Lechocki, motorniczy gorzowskiego MZK:
Dodajmy, że dzięki zwycięstwie w tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie Motorniczych, MZK i miasto zyskały możliwość organizacji przyszłorocznych mistrzostw.
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