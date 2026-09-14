Gmina Lubsko zawarła z zarządem województwa umowę na dofinansowanie budowy amfiteatru przy Bibliotece – Centrum Kultury. Przyznana kwota dofinansowania przekracza 4,3 mln złotych. To pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– To znakomita wiadomość. Dofinansowanie stanowi aż 85 kosztów inwestycji. My dokładamy tylko 763 tysiące – mówi Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Amfiteatr będzie zadaszony z trybunami dla widzów. Przewidziano też monitoring i instalację centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pompy ciepła oraz elementy małej architektury.

Burmistrz liczy, że mieszkańcy Lubska będą mogli wejść do amfiteatru w sylwestra 2027 roku.