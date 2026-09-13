Po jednym zwycięstwie i dwóch porażkach zanotowały koszykarki Enei AZS AJP Gorzów U19 i U17 w rozgrywanym w Arenie Gorzów memoriale Aleksandry Piotrowskiej.

W sobotę starsza z gorzowskich drużyn wygrała z UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 75:58 i przegrała z Eneą AZS Poznań 63:69 a młodsza wygrała z poznaniankami 66:45 i uległa zespołowi z Aleksandrowa Łodzkiego 46:86. Dziś obie gorzowskie ekipy były słabsze od triumfatorek końcowej klasyfikacji obu kategorii: juniorki młodsze przegrały z Akademią Gortata Gdańsk 49:68 a starsze na zakończenie turnieju uległy Ślęzie Wrocław 41:71:

Przypomnijmy, że Aleksandra Piotrowska była utalentowaną koszykarką AZS PWSZ Gorzów, sięgając z drużyną juniorek po złoty medal mistrzostw Polski w 2003 roku. Niestety kilka miesięcy później, przed rozpoczęciem przedsezonowego turnieju w Brzegu Dolnym Piotrowska zasłabła podczas rozgrzewki i pomimo reanimacji zmarła.