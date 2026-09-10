97 mieszkań w nowym bloku Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Przemysłowej znalazło już swoich lokatorów.

Tomasz Gierczak, prezes GTBS, mówił dziś na naszej antenie, że główne prace budowlane zostały zakończone i w ciągu trzech tygodni pierwsze osoby zamieszkają pod nowym adresem:

Do budynku doprowadzony zostanie światłowód Co ważne, każdy z mieszkańców będzie mógł sam wybrać operatora internetu i telewizji:

W bloku przy przemysłowej znajdują się jedno-, dwu- i trzypokojowe mieszkania.