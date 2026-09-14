Gościem Sławomira Kordyjalika jest Mariusz Stokłosa – starosta nowosolski
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Mariusz Stokłosa – starosta nowosolski
W lasach w całej Polsce wysyp grzybów. Leśnicy przypominają o właściwym zachowaniu podczas zbiorów. W żadnym razie nie powinno się...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do deputowanych o zagłosowanie za odwołaniem Rusłana Krawczenki z funkcji prokuratora generalnego. Wcześniej Krawczenko...
W niedzielnych (13 września) wyborach parlamentarnych w Szwecji lewicowa opozycja otrzymała 49,5 proc. głosów, a rządząca do tej pory prawica...
Będzie nowy most przez Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315. ZDW zdecydował, że korzystniej będzie wybudować nową przeprawę niż...
Nauczycielskie związki zawodowe domagają się wdrożenia inicjatywy obywatelskiej Godne Płace. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego pedagodzy przypomnieli swoje postulaty manifestując...
Rada społeczna nowosolskiego szpitala przyjmuje wyjaśnienia dotyczące dokumentacji medycznej związanej z leczeniem kardiologicznym w placówce. Pacjenci podnieśli alarm po tym...
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