W lasach w całej Polsce wysyp grzybów. Leśnicy przypominają o właściwym zachowaniu podczas zbiorów. W żadnym razie nie powinno się niszczyć tych niejadalnych dla człowieka. Stanowią one pokarm dla mieszkańców leśnych terenów.

Takie grzyby są także istotnym elementem ekosystemu. Jak zaznacza Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Lipinki ich deptanie czy kopanie przynosi lasom szkody. – Dla przykładu muchomor czerwony czy sromotnikowy dla wielu gatunków zwierząt jest przysmakiem, a nawet lekarstwem – dodaje nadleśniczy:

Leśnicy przypominają także o trwającej akcji prewencyjno-edukacyjnej Straży Leśnej pod nazwą „Jesień 26”.