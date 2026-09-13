Podczas sobotniej (12 września) akcji „Trzeźwy wieczór” lubuscy policjanci przeprowadzili blisko 4 tysiące badań trzeźwości kierowców.

Policyjne kontrole pokazały, że wciąż nie brakuje osób, które wsiadają za kierownicę po alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali 12 kierujących pod wpływem alkoholu: sześciu z nich było w stanie nietrzeźwości, a kolejnych sześciu prowadziło po użyciu alkoholu.

To nie jedyne wykroczenia ujawnione podczas działań. Policjanci zatrzymali także dwóch kierowców bez uprawnień, trzech z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów oraz dwie osoby z cofniętymi uprawnieniami.

Policja przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu pogarsza refleks, koncentrację i ocenę sytuacji na drodze. Osoby, które mają wątpliwości co do swojej trzeźwości, mogą bezpłatnie i anonimowo sprawdzić ją w każdej jednostce policji.