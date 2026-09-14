Chociaż niektóre drogi gminne nie mają charakteru strategicznego to takimi są. Łączą bowiem miejscowości w dwóch gminach, niekiedy w dwóch powiatach. Dbanie o ich nienaganny stan lub remont na całym, ponadgminnym przebiegu wymaga jednak uzgodnień między zainteresowanymi samorządami.

– Taką drogą jest choćby trasa łącząca Mileno z Janiszowicami i Zasiekami – tłumaczy Szymon Naglik, wójt gminy Gubin.

Oczywiście dłuższa niż standardowo będzie w tym przypadku procedura przygotowania inwestycji, bo dłużej będą trwać uzgodnienia i wyłanianie wykonawcy.