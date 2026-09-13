W Lipinkach Łużyckich ostatnie przygotowania do otwarcia nowego żłobka. Samorząd odkupił budynek od prywatnego właściciela i zaadaptował na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Mieszkańcy wybrali także nazwę obiektu. Klekotek zostanie uruchomiony z początkiem października.

Koszt przebudowy to około 2,5 miliona złotych. Jak mówi wójt gminy Małgorzata Brzyśkiewicz obecnie kończą się prace porządkowe i wyposażane pomieszczeń. – Mamy już zapisanych prawie komplet maluszków – dodaje włodarz gminy:

W żłobku miejsce znajdzie 24 dzieci.