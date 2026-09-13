Winobranie w Zielonej Górze dobiega końca. Mieszkańcy, turyści i wystawcy podsumowują trwające od 5 września święto miasta.
Przez dziewięć dni swoją ofertę prezentowało ponad 150 sprzedawców. Tradycyjnie nie zabrakło także spacerów szlakiem winiarskim czy występów artystycznych.
Sprawdziliśmy, jak turyści oceniają mijające Dni Zielonej Góry:
Dariusz Foliński, szef restauracji przy ul. Lisowskiego, podkreśla, że spodziewał się większej ilości gości:
– Z roku na rok coraz mniej osób odwiedza nasze stragany – zauważa Tadeusz Leszczyszyn ze stoiska gastronomicznego:
Remigiusz Rzeszutko z Winnicy Wzgórza Cisowskie przyznaje, że rozmowy z turystami dają mu wiele satysfakcji:
– Winobranie to dla nas wyjątkowa przygoda – podkreśla Marta Goluda-Suchodolska z Winnicy Queen of Wine:
Zwieńczeniem artystycznej części Winobrania był koncert Ewy Farny oraz nocna zabawa przy Winnych Wzgórzach. Niektóre stragany oraz park rozrywki są czynne również w niedzielę.
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