Winobranie w Zielonej Górze dobiega końca. Mieszkańcy, turyści i wystawcy podsumowują trwające od 5 września święto miasta.

Przez dziewięć dni swoją ofertę prezentowało ponad 150 sprzedawców. Tradycyjnie nie zabrakło także spacerów szlakiem winiarskim czy występów artystycznych.

Sprawdziliśmy, jak turyści oceniają mijające Dni Zielonej Góry:

Dariusz Foliński, szef restauracji przy ul. Lisowskiego, podkreśla, że spodziewał się większej ilości gości:

– Z roku na rok coraz mniej osób odwiedza nasze stragany – zauważa Tadeusz Leszczyszyn ze stoiska gastronomicznego:

Remigiusz Rzeszutko z Winnicy Wzgórza Cisowskie przyznaje, że rozmowy z turystami dają mu wiele satysfakcji:

– Winobranie to dla nas wyjątkowa przygoda – podkreśla Marta Goluda-Suchodolska z Winnicy Queen of Wine:

Zwieńczeniem artystycznej części Winobrania był koncert Ewy Farny oraz nocna zabawa przy Winnych Wzgórzach. Niektóre stragany oraz park rozrywki są czynne również w niedzielę.