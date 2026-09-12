Przy ul. Rejewskiego w Gorzowie powstanie zielony parking. W okolicach Urzędu Celnego działać będą cztery stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Powstanie również dwanaście miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. O planach poinformowali urzędnicy gorzowskiego magistratu.

Inwestycja zakłada też budowę oświetlenia i wiaty rowerowej z panelami fotowoltaicznymi do ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych.

Nawierzchnia, dziś pokrytego dziurawym asfaltem parkingu, ma przepuszczać deszczówkę. Proekologiczne przedsięwzięcie miasto planuje przeprowadzić w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przetarg zakończy się pod koniec września. Inwestycja zostanie wykonania z miejskich pieniędzy i unijnego dofinansowania. Wybrana firma będzie miała 12 miesięcy na wykonanie prac. Przez 36 miesięcy będzie musiała także dbać posadzoną zieleń.