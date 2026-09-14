Rozpoczyna się winobranie na lokalnych winnicach. Niektórzy winiarze już zebrali pierwsze owoce. Z pierwszych ocen wynika, że zapowiada się dobry rok. – Badamy parametry i obserwujemy pogodę – mówiła dzisiaj w Radiu Zielona Góra Katarzyna Reda z winnicy Julia:
Ważnym kryterium jest poziom cukru w gronach. Winiarze regularnie badają parametry:
Dodajmy, że sezon enoturystyczny trwa od maja do końca września.
Katarzyna Reda była gościem Rozmowy o 9.00.
Wysłuchaj całej rozmowy: Katarzyna Reda, winnica Julia
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