W pierwszym meczu o siódme miejsce w PGE Ekstralidze żużlowcy Gezet Stali Gorzów wygrali na wyjeździe z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa 47:43.

Częstochowianie weszli w mecz od niespodziewanie mocnego uderzenia – Sebastian Szostak i Jakub Miśkowiak bez problemów poradzili sobie z Pawłem Przedpełskim i Charlesem Wrightem. Błyskawicznie odpowiedzieli jednak na to gorzowscy juniorzy, którzy również wygrali 5:1 i po dwóch biegach był remis 6:6.

Kolejne dwa wyścigi Stal wygrała po 4:2 i po pierwszej serii prowadziła 14:10. Różnica między zespołami mogła być wtedy nawet wyższa, gdyż w czwartej gonitwie jadący na drugiej pozycji Igor Kordun na ostatnich metrach skapitulował pod atakami Jaimona Lidsey’a.

Na rozpoczęcie drugiej serii startów Włókniarz odrobił dwa punkty, ale za moment Stal odgryzła się dwoma podwójnymi zwycięstwami. Warto jednak zaznaczyć, że w szóstym biegu Gorzowianom nieco pomógł los, gdyż prowadzący Rohan Tungate zanotował defekt i z 3:3 zrobiło się 5:1 dla lubuskiej ekipy. Niemniej na półmetku spotkania Stal prowadziła już 26:16.

W ósmym biegu Częstochowianie znów potrafili wygrać 4:2, po czym nastąpiły dwa remisy Stal wróciła do 10-punktowej przewagi w 11. wyścigu, który Przedpełski i Kordun zwyciężyli 4:2. Przed biegami nominowanymi podopieczni Piotra Palucha prowadzili 44:34.

Przed biegami nominowanymi Stal miała już zatem zapewnione zwycięstwo, jednak miejscowi nie poddali się i w 14. gonitwie Szostak i Miśkowiak odnieśli podwójne zwycięstwo, niwelując straty do sześciu „oczek”. Niewiele brakowało, aby taki sam wynik padł w ostatniej odsłonie meczu – Miśkowiak i Hansen przez trzy okrążenia prowadzili 5:1, ale rozdzielił ich Thomsen. Wobec tego Włókniarz wygrał ostatni wyścig 4:2, a Stal zwyciężyła spotkanie 47:43.

Rewanżowy mecz o siódme miejsce zaplanowano na piątek, 18 września w Gorzowie. Początek o godzinie 20:30.

Punkty dla Włókniarza: Jakub Miśkowiak 15+2, Sebastian Szostak 8+1, Mads Hansen 8, Rohan Tungate 5, Jamon Lidsey 4+1, Alan Ciurzyński 3, Paweł Caban 0.

Punkty dla Stali: Anders Thomsen 14, Adam Bednar 9+2, Paweł Przedpełski 9, Oskar Paluch 7+1, Mathias Pollestad 4+2, Charles Wright 2, Igor Kordun 2, Oskar Chatłas ns.