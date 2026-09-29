Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o przedłużeniu do końca marca 2027 roku misji wojska polegającej na wsparciu Straży Granicznej w ochronie granic Niemcami i Litwą. Wojsko działa na granicy z Niemcami od lipca ub.r., a na granicy z Litwą – od października 2025 r.

Trwająca na granicach z Niemcami i Litwą misja wojska została rozpoczęta w ub. roku w obliczu dużej presji migracyjnej i przypadków nielegalnego przekraczania granic wewnątrz strefy Schengen. Na granicy z Niemcami wojsko działa w ramach misji „Bezpieczny Zachód», zaś jego działalność na granicy z Litwą to część operacji „Bezpieczne Podlasie», w ramach której wojsko wspiera także SG na newralgicznej granicy z Białorusią.

Postanowienie o przedłużeniu misji wydał prezydent Karol Nawrocki; zostało ono opublikowane w Monitorze Polskim. Na jego mocy siły Wojska Polskiego będą mogły być używane do wsparcia jednostek SG na granicach z Litwą i Niemcami do 30 marca 2027 r.

O przedłużeniu misji poinformowało we wtorek na X Dowództwo Operacyjne, odpowiadające za misje wojska na terytorium kraju i za granicą. „Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej, w okresie od 2 października 2026 r. do 30 marca 2027 r. Wojsko Polskie będzie nadal wspierać Straż Graniczną na odcinkach granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Litewską» – podało DORSZ.

Jak wskazano, „celem działań jest zapewnienie nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych i w strefie nadgranicznej». „Wspólne działania Straży Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej wzmacniają zdolność państwa do skutecznego reagowania na zagrożenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom» – podkreśla Dowództwo.

W misję wsparcia Straży Granicznej zaangażowani są przede wszystkim żołnierze WOT – w przypadku granicy przede wszystkim z czterech brygad ulokowanych na zachodzie kraju: 12 Wielkopolskiej Brygady OT, 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT, 15. Lubuskiej Brygady OT oraz 16. Dolnośląskiej Brygady OT. Na granicy polsko-litewskiej działają natomiast żołnierze z 1. Podlaskiej Brygady OT.