Ponad 600 milionów euro w tym i przyszłym roku otrzyma Polska z unijnego funduszu za broń przekazaną Ukrainie.

Poinformował o tym w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski:

W sumie od początku napaści Rosji na Ukrainę Polska otrzyma z Europejskiego Funduszu Pokojowego ponad miliard euro. To fundusz, który był finansowany z wpłat unijnych krajów i później europejskie rządy otrzymywały zwrot za przekazywaną władzom w Kijowie broń.

Fundusz przez kilka lat był blokowany przez Viktora Orbana, kiedy był premierem Węgier. Po jego odejściu nowy rząd w Budapeszcie zniósł weto, ale potem jeszcze unijne kraje musiały się porozumieć co do podziału pieniędzy.