Paulina Krzysiek (AZS UJD Częstochowa) i Artur Grela (BKS Stal Bielsko-Biała) wygrali 1. Grand Prix Polski Seniorów w tenisie stołowym. Zawody odbyły się na obiektach WOSiR Drzonków w Zielonej Górze.

Rozstawiony z 15. numerem startowym Artur Grela w finałowym spotkaniu pokonał Jakuba Stecyszyna (Orlicz 1924 Suchedniów) 4:0, a wicemistrzyni kraju w grze pojedynczej w decydującym meczu wygrała z Natalią Bogdanowicz (Warmia Lidzbark Warmiński) 4:1. W turnieju mężczyzn z Lubuszan najlepiej zaprezentował się Samuel Michna z Advatech ZKS Zielona Góra, który zajął miejsca 13-16:

Klubowa koleżanka Samuela Michny – Lena Puzio uplasowała się na miejscach 21-24, ale jest zadowolona z występu: