W Centralnej Lidze Juniorów U17 piąty mecz z rzędu bez porażki zanotowali piłkarze Stilonu Gorzów.

W 8. kolejce gorzowianie zremisowali u siebie z Rekordem Bielsko-Biała 2:2. Do 80. minuty wynik był bezbramkowy, potem młodzi stilonowcy dwa razy odpowiadali na gole gości: w 83. minucie pierwsze wyrównanie dał Aleksander Ernest a w 3. minucie doliczonego czasu wynik na 2:2 ustalił Eryk Wiśniewski. Mecz ocenia II trener juniorów młodszych Stilonu, Adrian Łuszkiewicz:

Stilon jednak spadł po tej kolejce na 13. miejsce, do bezpiecznej 12. lokaty traci 1 punkt.