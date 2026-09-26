Ulice, chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa już są, podobnie jak ławki, nowe parkingi, oznakowanie czy nasadzenia. Z placu budowy zniknął już ciężki sprzęt i kontenery socjalne. Wszystko wskazuje na to, że budowa pierwszego etapu północnej obwodnicy Gorzowa dobiegła końca.

Miasto nie podało jeszcze oficjalnego terminu oddania drogi do użytku mieszkańców, ale wszystko wskazuje na to, że wykonawca zdążył przed końcem września, czyli tak jak zapowiadał. Inwestycja jest pilnie obserwowana przez okolicznych mieszkańców:

Po pierwszym etapie, niemal od razu ma rozpocząć się etap drugi. Chodzi o odcinek od pętli tramwajowej przy Kazimierza Wielkiego do Żwirowej, a potem przez tereny popoligonowe do ronda Schumana, które jest częścią ulicy Myśliborskiej.

Drugi etap ma być gotowy w czerwcu za dwa lata. Zdjęcia, gotowego już, pierwszego odcinka północnej obwodnicy znajdziecie na radiowym Facebooku.