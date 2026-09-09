Na żagańskim i świętoszowskim poligonie rozpoczynają się ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej. W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych prowadzone będą strzelania zarówno w dzień, jak i w nocy. Wojsko oraz leśnicy przypominają o zakazie wchodzenia na tereny poligonowe.

W lasach w rejonie Żagania coraz więcej osób korzysta z sezonu grzybobraniowego. Jak mówi nadleśniczy Michał Szczepaniak zdarzają się przypadki, kiedy przekraczane są linie bezpieczeństwa oznaczane tablicami. – Takie zachowanie jest narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia. Warto stosować się do znaków informujących o granicach poligonu – zaznacza przedstawiciel nadleśnictwa:

Dodajmy, że strzelania potrwają do końca roku.