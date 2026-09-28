W weekend 25-27 września na strzelnicach Gwardii Zielona Góra odbyła się runda finałowa Pucharu Polski OPEN. Gospodarze mieli w niej tylko jednego przedstawiciela.

To Mirosław Jagoda, który zajął szóste miejsce w karabinie w trzech postawach, siódme w karabinie pneumatycznym oraz 26. w karabinie dowolnym:

Czym natomiast różni się Puchar Polski OPEN od klasycznego Pucharu Polski? O specyfice zmagań mówi nam sędzia i członek komisji klasyfikacyjnej tych zawodów, a na co dzień strzelec Gwardii, Maciej Korcz: