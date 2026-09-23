Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył w środę (23 września) ośmiu oficerom Wojska Polskiego decyzje o wyznaczeniu ich na nowe stanowiska służbowe. Zastępcą Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy NATO i UE został gen. bryg. Mirosław Bodnar; wojskami dronowymi pokieruje gen. bryg. Witold Bartoszek.

Decyzję o wyznaczeniu na stanowisko szefa pionu operacyjnego ds. UE – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE otrzymał gen. bryg. Mirosław Bodnar. Na stanowisko inspektora wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, szef MON wyznaczył gen. bryg. Witolda Bartoszka.

Na stanowisko rektora-komendanta Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki minister obrony wyznaczył gen. bryg. Dariusza Czekaja. Prorektorem ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej został gen. bryg. Jerzy Kwika.

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Zmiany na stanowiskach służbowych w Wojsku Polskim

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23 września w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w #Warszawa wicepremier W. @KosiniakKamysz wręczył żołnierzom #WojskoPolskie ???? decyzje personalne o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP. W… pic.twitter.com/SXbv7Z7YdI — Ministerstwo Obrony Narodowej ???? (@MON_GOV_PL) September 23, 2026

Płk. Andrzeja Czernyhowskiego wyznaczono na stanowisko dowódcy 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, a na stanowisko komendanta 109. Szpitala Wojskowego z przychodnią SP ZOZ wyznaczono płk. Piotra Antoszewskiego.

Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii został ppłk. Bogumił Będkowski, a zastępcą komendanta 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ ppłk. Sebastian Szymanek.

Szef MON podziękował oficerom za dotychczasową służbę i pogratulował im objęcia nowych stanowisk.