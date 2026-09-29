W Świebodzinie podczas prac archeologicznych poprzedzających rozpoczęcie inwestycji budowlanej odkryto piwnice wstępnie datowane na XV wiek. W trakcie badań terenowych znaleziono także gotycką cegłę z odciskiem dziecięcej stopy.

Zdaniem naukowców dalsze prace przy odsłoniętych pomieszczeniach piwnicznych przy ulicy Górnej mogą przynieść kolejne niespodzianki. Jak mówi dyrektor Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w tamtych czasach mogło być wiele takich zabiegów o charakterze magicznym. – Odciśnięta stopa mogła stanowić talizman chroniący obiekt przed zniszczeniem – zaznacza Arkadiusz Michalak:

O dalszym losie odkrytych piwnic zadecyduje konserwator zabytków, od czego zależeć wznowienie prac inwestora.