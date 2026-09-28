W Bibliotece Kultury w Iłowej jutro odbędą się powszechne warsztaty ochrony ludności. Samorząd zaprasza do uczestnictwa pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz druhów ochotników ze wszystkich OSP z terenu gminy.

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o „Poradnik bezpieczeństwa” opracowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz resorty MON i MSWiA. Jak zaznacza burmistrz Paweł Lichtański będzie to okazja, aby zwiększyć świadomość w zakresie bezpieczeństwa i przygotować się do odpowiedniego reagowania na sytuacje kryzysowe – dodaje włodarz gminy:

Początek spotkania godzina 9.00.