Koszykarze Zastalu wracają z Sosnowca bez Superpucharu – w finale przegrali z Legią Warszawa 110-96.

Na początek Zastal odpalił 3 bomby za trzy(2xBeech i White) i w 3 minucie prowadził 9-4.

Trener Legii wziął czas i…w minutę Warszawianie odrobili straty – trójkę trafił Daniel, dorzucił spod kosza Freemantle, a za chwilę jeszcze wsad wykonał Goloman i Legia prowadziła 11-9.

Ale Zastal szalał za 3 – dwie trójki trafił Garrison i uciekliśmy na 19-14.

Za chwilę jednak w tej wyrównanej kwarcie trójki wpadły Zoriksowi i Tomaszewskiemu i Zastal prowadził tylko 23-22.

Do końca kwarty kosz za kosz, a po 10 minutach po akcji w ostatniej sekundzie Danielsa Legia prowadziła 29-28.

Przez pół II kwarty Legia prezentowała się lepiej od Zastalu i w 14 minucie po trafieniu Freemantle’a wygrywała 37-32.

No ale znów Zastal się zerwał i po 2 minutach wyrównał na 38-38.

Od tego momentu jednak poszła seria Legii 10-3 i po świetnych koszach Golomana i Freemantla wyszła na prowadzenie 48-41 w 18 minucie i dociągnęła to prowadzenie do przerwy, a prowadziła po 20 minutach 56-49.

Początek 3 kwarty to mnóstwo błędów i nieskuteczności Zastalu. Na dzień dobry seria 8-0 Legii, a w 24 minucie zespół z Warszawy po dwóch trójkach(Piśla, Ilver) ucieka na 70–53.

W 28 minucie Legia nadal miała 17 oczek więcej od Zastalu, ale ten walczył – m.in Matczak i Wójcik trafili za 3 i po 30 minutach było 87-75 dla mistrzów Polski.

Kibice z Zielonej Góry jeszcze mieli nadzieję na odrobienie strat…

Po 23minutach ostatniej kwarty jednak Legia miała 17 punktów przewagi po rzucie Freematle’a spod kosza oraz stracie Garrisona i punktach Tomaszewskiego i wolnym Zoriksa, było 97-77. Ale Zastal w minutę odrobił 7 punktów i nagle było tylko 97-84 więc trener Legii poprosił o przerwę. Do końca było 6 minut.

Tyle, że po powrocie na parkiet mieliśmy choćby 2 dobre spudłowane okazje Matczaka i kolejne punkty najlepszego w meczu Ilvera – na 3.5 minuty przed końcem było 101-84.

Legia kontrolowała wynik do końca i ostatecznie wygrała 14 punktami i ma Superpuchar.