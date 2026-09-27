Żużlowcy Gezet Stali Gorzów przegrali na wyjeździe z Hunters PSŻ Poznań 43:47 w pierwszym meczu barażowym o prawo startu w PGE Ekstralidze.

Pierwsza seria startów to regularna wymiana ciosów – drużyny naprzemiennie wygrywały po 5:1. Gospodarze byli lepsi w biegach: juniorskim oraz czwartym. W drugim z nich być może Stal uniknęłaby porażki, ale wykluczony został Kevin Fajfer, którego sędzia uznał winnym upadku Bartosza Smektały. Po czterech wyścigach panował zatem remis 12:12.

Na początku drugiej serii Poznaniacy po raz pierwszy tego dnia objęli prowadzenie. Początkowo było ono czteropunktowe, Stal zniwelowała później stratę do dwóch „oczek”. W dziewiątej gonitwie doszło do kolejnego upadku – tym razem Paweł Przedpełski bez znaczącego kontaktu z rywalem upadł na drugim łuku pierwszego okrążenia, za co został wykluczony. W powtórce osamotniony Mathias Pollestad przegrał z miejscowymi 2:4, więc ci wrócili do czterech punktów przewagi.

W 11. biegu PSŻ odskoczył na sześć „oczek”, gdy Ryan Douglas i Kacper Pludra wygrali 4:2 z Przedpełskim i Kevinem Fajferem. Gorzowianie odpowiedzieli tym samym, ale w 13. wyścigu Anders Thomsen i Charles Wright niespodziewanie podwójnie przegrali z Douglasem i Smektałą, przez co przed biegami nominowanymi Stal przegrywała 35:43.

W decydujących gonitwach trener Piotr Paluch zdecydował się dwukrotnie wystawić swoją najlepsza parę – Thomsen, Pollestad. W 14. wyścigu ten ruch się sprawdził, bo Duńczyk i Norweg podwójnie pokonali Kacpra Pludrę i Smektałę. Gorzowianie nie byli jednak w stanie powtórzyć tego w ostatnim biegu, który indywidualnie wygrał Douglas.

Rewanż zaplanowano na niedzielę, 4 października. Początek meczu w Gorzowie o 17:00.

Punkty dla PSŻ-u: Ryan Douglas 14, Niels Kristian Iversen 10+1, Antoni Mencel 7, Bartosz Smektała 6+1, Kamil Witkowski 5+3, Kacper Pludra 5, Dimitri Berge Z/Z, Stanisław Ignaszak ns.

Punkty dla Stali: Mathias Pollestad 14+1, Anders Thomsen 13, Charles Wright 6, Paweł Przedpełski 4+1, Kevin Fajfer 2, Oskar Chatłas 2, Kewin Nycz 2.