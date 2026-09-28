Dobiega końca przebudowy drogi powiatowej 1071F łączącej Dzietrzychowice z Karczówką. Część pieniędzy do zadania dołożyła gmina Brzeźnica, której mieszkańcy korzystają z drogi na co dzień i czekają na zakończenie prac.

Jednocześnie rozpoczęto roboty w samej Karczówce. Koszt obu etapów to około 9 milionów złotych. Jak podkreśla wójt gminy Artur Romejko to inwestycja w bezpieczeństwo kierowców. – Ta droga od wielu lat nie była remontowana, trudno było się nawet wyminąć samochodami. Teraz warunki jazdy zmienią się diametralnie – zaznacza włodarz samorządu:

Dodajmy, że brzeźnicka gmina dołożyła do zadania 100 tysięcy złotych.