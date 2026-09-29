Jesień to coraz krótsze dni i szybciej zapadający zmrok, dlatego żarscy policjanci przypominają pieszym i rowerzystom o noszeniu kamizelek odblaskowych. Takie elementy odbijające światło zwiększają widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Mundurowi prowadzą także rozmowy z dziećmi i seniorami dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Jak mówi młodszy aspirant Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach podczas rozmów z mieszkańcami funkcjonariusze przekazują odblaski zainteresowanym. – Dzięki nim pieszy jest widoczny wcześniej także podczas mgły czy deszczowej pogody – dodaje rzeczniczka policji:

Policjanci zapraszają także na spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, które odbędzie się w Folwarku Zamkowym 1 października.