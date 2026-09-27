Żagański powiat podpisał umowę na przebudowę drogi w Iłowej. Modernizację przejdzie ulica Poniatowskiego. Do przetargu zgłosiło się kilka firm. Najkorzystniejsza cena, za jaką wykonane zostaną prace to 2 miliony złotych. Iłowski samorząd dokłada do inwestycji powiatu milion złotych z gminnej kasy.

W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia, ale także fragment ścieżki rowerowej. Jak podkreśla burmistrz Paweł Lichtański to ważny odcinek, bo łączy dwie istotne drogi. – Wspieramy działania powiatu, aby poprawić bezpieczeństwo komunikacyjne w miejscowości – dodaje włodarz gminy:

Przebudowa drogi zakończy się w przyszłym roku.