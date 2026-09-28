W przyszłym roku z portu lotniczego Zielona Góra-Babimost będzie można polecieć na Kretę. To najchętniej wybierana przez turystów grecka wyspa.

Ofertę planują dwa biura podróży. Pojawiła się już w systemach rezerwacyjnych. Pierwszy lot zaplanowano na początku czerwca.

Nasze informacje potwierdza dyrektor lotniska w Babimoście Hubert Haegenbarth.

Port lotniczy Zielona Góra-Babimost notuje bardzo dobre statystyki dotyczące lotów czarterowych. Sięgają one 99 procent.

W kończącym się sezonie w ofercie były wakacje w Albanii, Turcji, Egipcie i Tunezji.