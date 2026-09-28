Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z wizytą w Zielonej Górze. Polityk Nowej Lewicy przekonywał, że w Polsce udało się doprowadzić do renesansu mieszkalnictwa społecznego.

Lewandowski podał, że w kraju w trakcie budowy jest ok. 35 tysięcy mieszkań społecznych i komunalnych:

Wiceminister rozwoju przyjechał do Zielonej Góry, by spotkać się z samorządowcami i przedstawić założenia nowego programu:

– „Mieszkanie prawem, nie towarem”. Robimy wszystko, by tak właśnie było – dodaje wicewojewoda i lider lubuskiej Nowej Lewicy i Tomasz Nesterowicz:

Wcześniej tego samego dnia wiceminister Lewandowski był w Gorzowie, gdzie oddano do użytku blisko 100 nowych mieszkań komunalnych przy ul. Przemysłowej.