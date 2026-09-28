W Zielonej Górze pojawił się nowy pomnik przyrody. To właśnie dąb szypułkowy zyskał imię dr. Józefa Radkiewicza, biologa i nauczyciela akademickiego. Podczas uroczystości wspominano patrona i jego dorobek naukowy.

O Józefie Radkiewiczu mówi profesor Leszek Jerzak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego:

– Staramy się upamiętniać ludzi i miejsca – mówi Ryszard Zaradny, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica”:

Córka Józefa Radkiewicza, Urszula Maśko, podkreśla, że to wyjątkowy moment dla całej rodziny:

Anna Milska, była studentka dr. Radkiewicza, twierdzi, że był to zaangażowany nauczyciel akademicki:

To już trzeci pomnik przyrody w Zielonej Górze.