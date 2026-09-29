Gościem Krzysztofa Baługa jest Mateusz Marciniak, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze
Gościem Krzysztofa Baługa jest Mateusz Marciniak, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze
Po północy we wtorek (29 września) czasu wschodnioamerykańskiego (6 w Polsce) weszło w życie rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa o zakazie...
NASK analizuje przypadki cyberataków z ostatnich tygodni na firmy Enel-Med, Qbusoft i MyDr. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznał, że obserwujemy...
Polska przegrała ze Szwecją 1:3 (1:1) w meczu 2. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, który odbył się w Solnie. Bramki dla...
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest dr Małgorzata Trocka, prorektor ds. kształcenia AJP https://youtu.be/H9ect9-Dmis
Jesień to coraz krótsze dni i szybciej zapadający zmrok, dlatego żarscy policjanci przypominają pieszym i rowerzystom o noszeniu kamizelek odblaskowych....
W Świebodzinie podczas prac archeologicznych poprzedzających rozpoczęcie inwestycji budowlanej odkryto piwnice wstępnie datowane na XV wiek. W trakcie badań terenowych...
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