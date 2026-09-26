Goście Forum Radia Zachód dyskutowali o planach budowy amerykańskiej stałej bazy wojskowej w naszym kraju. Przedstawiciele polskiego resortu obrony w ostatnim czasie rozmawiali na ten temat w Waszyngtonie.

Senator Wadim Tyszkiewicz z Nowej Polski liczy, że konkretne decyzje zapadną jak najszybciej:

Poseł Jerzy Materna z PiS zwraca uwagę, że wśród proponowanych lokalizacji są województwa zachodnie:

Zdaniem posłanki Mai Nowak z Polski 2050 konkretna lokalizacja to obecnie problem drugorzędny:

Poseł Waldemar Sługocki z Koalicji Obywatelskiej dodaje, że baza wojskowa to konkretne korzyści dla regionu:

Szacunki mówią, że amerykańska baza może kosztować nasz budżet 18 miliardów.