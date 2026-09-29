Gościem Krzysztofa Matusiaka jest dr Małgorzata Trocka, prorektor ds. kształcenia AJP
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest dr Małgorzata Trocka, prorektor ds. kształcenia AJP
Po północy we wtorek (29 września) czasu wschodnioamerykańskiego (6 w Polsce) weszło w życie rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa o zakazie...
NASK analizuje przypadki cyberataków z ostatnich tygodni na firmy Enel-Med, Qbusoft i MyDr. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznał, że obserwujemy...
Gościem Krzysztofa Baługa jest Mateusz Marciniak, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze https://youtu.be/oNeXZ70D3bk
Polska przegrała ze Szwecją 1:3 (1:1) w meczu 2. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, który odbył się w Solnie. Bramki dla...
Jesień to coraz krótsze dni i szybciej zapadający zmrok, dlatego żarscy policjanci przypominają pieszym i rowerzystom o noszeniu kamizelek odblaskowych....
W Świebodzinie podczas prac archeologicznych poprzedzających rozpoczęcie inwestycji budowlanej odkryto piwnice wstępnie datowane na XV wiek. W trakcie badań terenowych...
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