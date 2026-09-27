Szczypiorniści Zewu Świebodzin zwyciężyli w Buku z miejscowym Spartakusem 32:26 w ramach trzeciej kolejki I ligi.
Do przerwy podopieczni trenera Kamila Nogajewskiego prowadzili 16:12:
Szczypiorniści Zewu Świebodzin zwyciężyli w Buku z miejscowym Spartakusem 32:26 w ramach trzeciej kolejki I ligi.
Do przerwy podopieczni trenera Kamila Nogajewskiego prowadzili 16:12:
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