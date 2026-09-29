Amfetaminę, mefedron, tabletki ekstazy i marihuanę o łącznej wadze prawie trzech kilogramów zarekwirowali świebodzińscy policjanci. Jedna osoba została zatrzymana a cztery usłyszały związane z tym zarzuty.

Zatrzymany to 35-latek, który z handlu narkotykami uczynił sobie stałe źródło dochodów.

Asp. szt. Marcin Ruciński mówi, że oprócz środków odurzających policjanci znaleźli też gotówkę:

Rzecznik świebodzińskich policjantów dodaje, że sprawa jest rozwojowa i niewykluczone, że funkcjonariusze w związku z nią zatrzymają kolejne osoby.