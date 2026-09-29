Amfetamina, mefedron, tabletki ekstazy, marihuana – łącznie 2,7 kg zakazanych substancji przejęli policjanci ze Świebodzina, którzy zatrzymali cztery osoby. 35-latek będący głównym podejrzanym trafił na trzy miesiące do aresztu – poinformował we wtorek (29 września) asp. sztab. Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Z naszych ustaleń wynika, że 35-latek uczynił sobie ze sprzedaży narkotyków stałe źródło dochodów, ponadto działał w warunkach recydywy. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia, a sama sprawa jest rozwojowa

– powiedział policjant.

Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania i udzielania narkotyków. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzani mieli rozprowadzać narkotyki na terenie powiatu świebodzińskiego. Śledztwo nadzoruje tamtejsza prokuratura i niewykluczone, że niebawem zarzuty usłyszą w nim następne osoby.

Przejęcie narkotyków to efekt kilkumiesięcznych działań operacyjnych policjantów z różnych wydziałów świebodzińskiej komendy. Kilka dni temu wkroczyli oni do kilku mieszkań na terenie powiatu i dokonali przeszukań, znajdując zakazane substancje. Wśród zatrzymanych jest trzech mężczyzn i kobieta.